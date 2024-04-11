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Глава "Роскосмоса" объявил запуск "Ангары-А5" новой вехой в истории Восточного

11 апреля, 11:42
Старт "Ангары-А5". Обложка © Telegram / Роскосмос

Старт "Ангары-А5". Обложка © Telegram / Роскосмос

Запуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" станет новой вехой в истории космодрома Восточный. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Для нас это были тяжёлые три дня, потому что это не телевизионное шоу и не запуск праздничного фейерверка. Это рутинная, тяжёлая работа. Нам предстоит ещё очень много работать с этой ракетой, чтобы обеспечить её надежность. А ей в 2028 году нужно будет запускать пилотируемый корабль", — заметил он на брифинге на космодроме.

Этим пуском начались лётно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" с ракетами-носителями тяжёлого класса "Ангара" на Восточном.

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Напомним, российская ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный с разгонным блоком "Орион". Это третья попытка запуска ракеты, предыдущие две — 9 и 10 апреля — были отменены по техническим причинам.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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