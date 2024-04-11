Глава "Роскосмоса" объявил запуск "Ангары-А5" новой вехой в истории Восточного

"Для нас это были тяжёлые три дня, потому что это не телевизионное шоу и не запуск праздничного фейерверка. Это рутинная, тяжёлая работа. Нам предстоит ещё очень много работать с этой ракетой, чтобы обеспечить её надежность. А ей в 2028 году нужно будет запускать пилотируемый корабль", — заметил он на брифинге на космодроме.