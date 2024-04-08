Свой космос: Когда Россия покинет Байконур и чего не хватает космодрому Восточный Life.ru разбирался, что может вынудить отечественную космонавтику отказаться от своего легендарного космодрома и чего пока что не хватает для появления у России новой дороги в космос. 7 апреля, 21:35 Эксперт поделился прогнозом по поводу дальнейшей судьбы Байконура и перспектив космодрома Восточный. Обложка © ТАСС / Наталья Бережная

Россия не покинет Байконур до истечения срока аренды космодрома, убеждён экс-глава пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец. Напомним, наша страна платит Казахстану за использование Байконура 115 миллионов долларов в год по договору, который заключён на срок до 2050 года.

— До этого момента Россия с Байконура не уйдёт, если её, естественно, не "попросят" наши партнёры, — заявил эксперт в интервью Life.ru.

В любом случае открывшая человечеству дорогу в космос страна не может вечно платить за право пользоваться тем, что она создавала и что принадлежит ей по закону истории. Именно в выходе из этого несправедливого положения заключается стратегический смысл космодрома Восточный. И важнейшая цель — сделать так, чтобы с Восточного летали космонавты.

Первый пуск ракеты с космодрома Восточный 28 апреля 2016 года. Фото © Wikipedia / kremlin

На новом космодроме построены два стартовых комплекса. Один — для ракет "Союз", на которых можно летать к МКС, а другой — для новых носителей "Ангара", которые строятся в том числе как замена "Протонам". Сейчас испытывают ракеты "Ангара", предназначенные для доставки грузов. Пилотируемую (для полётов с экипажем) версию — "Ангара-А5П" — пока ни разу не запускали. Буксует ситуация с новым космическим кораблём "Орёл". Сроки его первого запуска переносились многократно, на сегодняшний день полёт намечен на 2027 год.

— Предлагаю его к тому моменту переименовать в "Орёл-Д" (Долгострой), — иронизирует Дмитрий Струговец.

Тем не менее, как заверил эксперт, стартовым комплексом для "Союзов" на Восточном можно пользоваться для пилотируемых пусков уже в ближайшее время вне зависимости от развития ситуации с арендой Байконура.

Мобильная башня обслуживания (слева) и стартовый стол, на котором установлена ракета-носитель "Союз 2.1А". Фото © Wikipedia / Владислав Ларкин

— Технически мы готовы в ближайшие несколько лет полностью перейти на космодром Восточный, если возникнет такая необходимость, и, насколько мне известно, после событий в Казахстане в 2022 году как резервный вариант рассматривался вопрос о возможности подготовки Восточного к организации пилотируемых пусков ракет "Союз". Это, конечно, требует вложений, переделки башни обслуживания, но в течение года возможно организовать оперативный запуск пилотируемого корабля, — заверил бывший пресс-секретарь "Роскосмоса".

В то же время стоит отметить, что для полноценной организации пилотируемых пусков с Восточного ещё предстоит решить один жизненно важный вопрос — организацию работы спасателей. Дело в географическом отличии Восточного от Байконура: новый космодром находится пусть не на самом берегу Тихого океана, но всё же не очень далеко от него, а это значит, что там возможно не приземление, а приводнение космического корабля с экипажем, как это традиционно происходит в США.

Космический корабль Crew Dragon (с астронавтами Робертом Бенкеном и Дагласом Хёрли внутри) на борту спасательного судна GO Navigator после приводнения в Мексиканском заливе 2 августа 2020 года. Фото © Wikipedia / Mike Downs

Для эвакуации космонавтов в море понадобится спецсудно для подъёма с воды спускаемой капсулы, поисково-спасательные корабли, скоростные катера. Это трудоёмкая и дорогостоящая задача. И хотя предполагается, что садиться на воду на Восточном будут только в крайнем случае, то есть нештатно, к такому нужно быть готовыми в любой момент, если траектория спуска корабля в принципе предполагает возможность приводнения.

— При пусках на широту полёта МКС корабль ПТК НП ("Орёл". — Прим. Life.ru) будет приводняться в Тихом океане, в случае пуска на широту РОСС (Российской орбитальной станции. — Прим. Life.ru) возможна посадка в Северном Ледовитом океане. Ни там, ни там достаточного количества спасательных судов нет. К тому же масса командного отсека ПТК НП в районе 12–16 тонн, на плаву он не может находиться долго. Спасти экипаж может любое судно, но взять на буксир или тем более поднять капсулу на палубу — нужно специальное судно с краном, — объясняет Дмитрий Струговец.

При этом он подчеркнул, что в случае аварии после старта ракеты есть возможность избежать приводнения: корабль "Орёл" можно вывести на такую траекторию, чтобы он зашёл на посадку на суше.

Авторы Адель Романенкова