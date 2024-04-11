Ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный с третьей попытки
Российская ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный с разгонным блоком "Орион". Это третья попытка запуска ракеты, предыдущие два запуска — 9 и 10 апреля — приходилось отменять по разным причинам.
Пуск ракеты "Ангара". Видео © "Роскосмос"
До текущего момента пуски ракет класса "Ангара" производили только с космодрома Плесецк в Архангельской области. Этот космический запуск стал шестым для России в 2024 году и вторым для космодрома Восточный.
Этот запуск даст старт лётно-конструкторским испытаниям космического ракетного комплекса "Амур", который включает в себя ракеты "Ангара" и инфраструктуру космодрома.
Первая попытка запуска ракеты "Ангара-А5" состоялась 9 апреля. Пуск был отменён за две минуты до старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, при котором производится слив топлива. Новая дата старта ракеты была назначена на 10 апреля, однако и этот пуск не состоялся. В "Роскосмосе" объяснили неудачную попытку технической неполадкой, вызванной сбоем в системе контроля запуска двигателя.
ТАСС / Бережная Наталья