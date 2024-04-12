Крупнейшая партия Швейцарии призвала отменить санкции против РФ вне ООН

Крупнейший в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) подал в правительство запрос на референдум, в котором потребовал отменить в стране все санкции, в том числе антироссийские, которые не были приняты Совбезом ООН. Об этом говорится в опубликованном заявлении партии.

"Постепенный выход из нейтралитета является угрозой внутренней и внешней безопасности Швейцарии. Тем более непонятны целенаправленные попытки подорвать нейтралитет: сближение с НАТО, одностороннее принятие санкций ЕС", — говорится в документе.

По мнению партийцев, в результате такой внешней политики Швейцария утратила доверие к себе и больше не воспринимается как нейтральное государство. UDC хочет закрепить нейтралитет страны в конституции, чтобы больше не присоединяться ни к какому альянсу, за исключением случаев угрозы прямого нападения.