Крупнейшая партия Швейцарии призвала отменить санкции против РФ вне ООН
Крупнейший в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) подал в правительство запрос на референдум, в котором потребовал отменить в стране все санкции, в том числе антироссийские, которые не были приняты Совбезом ООН. Об этом говорится в опубликованном заявлении партии.
"Постепенный выход из нейтралитета является угрозой внутренней и внешней безопасности Швейцарии. Тем более непонятны целенаправленные попытки подорвать нейтралитет: сближение с НАТО, одностороннее принятие санкций ЕС", — говорится в документе.
По мнению партийцев, в результате такой внешней политики Швейцария утратила доверие к себе и больше не воспринимается как нейтральное государство. UDC хочет закрепить нейтралитет страны в конституции, чтобы больше не присоединяться ни к какому альянсу, за исключением случаев угрозы прямого нападения.
"Никаких невоенных принудительных мер (санкций) без обязательства по международному публичному праву (СБ ООН)", — гласит один из пунктов проекта референдума.
Напомним, летом в Швейцарии состоится мирный саммит по Украине, где будут обсуждаться вопросы урегулирования конфликта по "формуле мира" Владимира Зеленского. Украинская власть считает, что россиян на этом мероприятии быть не должно. В Москве же заявили, что страна не посетит саммит даже в случае получения приглашения, поскольку сама "формула мира" не согласуется с интересами России. Президент Владимир Путин и вовсе назвал грядущую конференцию "паноптикумом". При этом власти страны – хозяйки саммита сочли участие РФ необходимым.
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