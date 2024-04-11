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11 апреля, 16:50

Захарова: Москва не может доверять Швейцарии из-за её антироссийских действий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ о решении швейцарских властей провести саммит по Украине, заявила, что не может идти речь о доверии Москвы к Швейцарии из-за антироссийских решений и поддержки Киева руководством этой страны.

"Не может быть доверия и к Швейцарии. Она стоит на позициях Украины, поддерживает киевский режим, применяет антироссийские санкции, принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности. Быть в таких условиях нейтральной принимающей стороной, а тем более посредником Швейцария не может по определению", — сказано в тексте сообщения на сайте министерства.

Захарова раскрыла, кто стоит за инициативой Швейцарии "мирного саммита" по Украине
Захарова раскрыла, кто стоит за инициативой Швейцарии "мирного саммита" по Украине

Ранее Life.ru рассказывал, что летом в Швейцарии планируется мирный саммит по Украине, где будут обсуждаться вопросы урегулирования конфликта по "формуле мира" Владимира Зеленского. Украинская власть настаивает на том, чтобы представителей РФ не было на этом мероприятии. В свою очередь в России заявляют, что страна не посетит саммит даже в случае получения приглашения, поскольку сама "формула мира" идёт вразрез с интересами Москвы. При этом власти страны-хозяйки саммита сочли участие российской стороны необходимым.

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ТАСС / Смирнов Владимир

Владимир Озеров
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