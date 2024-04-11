Захарова: Москва не может доверять Швейцарии из-за её антироссийских действий
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ о решении швейцарских властей провести саммит по Украине, заявила, что не может идти речь о доверии Москвы к Швейцарии из-за антироссийских решений и поддержки Киева руководством этой страны.
"Не может быть доверия и к Швейцарии. Она стоит на позициях Украины, поддерживает киевский режим, применяет антироссийские санкции, принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности. Быть в таких условиях нейтральной принимающей стороной, а тем более посредником Швейцария не может по определению", — сказано в тексте сообщения на сайте министерства.
Ранее Life.ru рассказывал, что летом в Швейцарии планируется мирный саммит по Украине, где будут обсуждаться вопросы урегулирования конфликта по "формуле мира" Владимира Зеленского. Украинская власть настаивает на том, чтобы представителей РФ не было на этом мероприятии. В свою очередь в России заявляют, что страна не посетит саммит даже в случае получения приглашения, поскольку сама "формула мира" идёт вразрез с интересами Москвы. При этом власти страны-хозяйки саммита сочли участие российской стороны необходимым.
ТАСС / Смирнов Владимир