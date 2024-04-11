Захарова: Москва не может доверять Швейцарии из-за её антироссийских действий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ о решении швейцарских властей провести саммит по Украине, заявила, что не может идти речь о доверии Москвы к Швейцарии из-за антироссийских решений и поддержки Киева руководством этой страны.

"Не может быть доверия и к Швейцарии. Она стоит на позициях Украины, поддерживает киевский режим, применяет антироссийские санкции, принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности. Быть в таких условиях нейтральной принимающей стороной, а тем более посредником Швейцария не может по определению", — сказано в тексте сообщения на сайте министерства.