Захарова раскрыла, кто стоит за инициативой Швейцарии "мирного саммита" по Украине

За инициативой Швейцарии о проведении саммита по "украинской формуле" стоит демократическая партия США, её представителям нужно держать проект "Украина" на плаву. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"За этим стоят американские демократы, которым нужны фотографии и видео мероприятий, якобы указывающих на то, что их проект "Украина" ещё на плаву. То, что они угробят ещё тысячи украинцев, никого не волнует. Выборы в США — всё, Украина — ничто, — вот это и есть основной критерий нынешней американской политики", — сказала Захарова в беседе с ТАСС.