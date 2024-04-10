Захарова раскрыла, кто стоит за инициативой Швейцарии "мирного саммита" по Украине
Захарова: За инициативой Швейцарии о саммите по Украине стоят демократы США
За инициативой Швейцарии о проведении саммита по "украинской формуле" стоит демократическая партия США, её представителям нужно держать проект "Украина" на плаву. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За этим стоят американские демократы, которым нужны фотографии и видео мероприятий, якобы указывающих на то, что их проект "Украина" ещё на плаву. То, что они угробят ещё тысячи украинцев, никого не волнует. Выборы в США — всё, Украина — ничто, — вот это и есть основной критерий нынешней американской политики", — сказала Захарова в беседе с ТАСС.
Ранее Life.ru писал, что на "саммит мира" пригласили представителей 80–100 стран. Как заявлял сам Зеленский, многие государства не хотят участвовать в мероприятии. В России тоже заявили, что не приедут на саммит, даже если получат приглашение. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал украинскую "формулу мира" пустышкой. По его словам, Запад таким образом хочет привлечь страны мирового большинства к этой идее. Сегодня стало известно, что саммит состоится 20–24 июня в Бюргенштоке.
ТАСС / Шарифулин Валерий