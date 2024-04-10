Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет высказался по поводу запланированного на середину июня в Швейцарии саммита по Украине. Как заявил член комитета по безопасности нижней палаты российского парламента в интервью РИА "Новости", предстоящее мероприятие станет показухой и позором.

"Этот саммит станет показухой и парадом государств без суверенитета, которые пляшут под дудку США и будут согнаны туда американцами для проведения пустого и бессмысленного мероприятия", — заявил Шеремет.

Помимо этого, народный избранник подчеркнул, что все участники данного саммита навсегда запятнают себя позором. Законотворец отметил, что присутствующие там делегаты покажут себя как безвольные политики, наплевавшие на интересы собственных стран, ради похвалы Вашингтона.