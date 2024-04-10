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10 апреля, 04:46

"Пляшут под дудку США": Депутат назвал позором швейцарский саммит по Украине

Депутат ГД Шеремет назвал швейцарский саммит по Украине показухой и позором

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет высказался по поводу запланированного на середину июня в Швейцарии саммита по Украине. Как заявил член комитета по безопасности нижней палаты российского парламента в интервью РИА "Новости", предстоящее мероприятие станет показухой и позором.

"Этот саммит станет показухой и парадом государств без суверенитета, которые пляшут под дудку США и будут согнаны туда американцами для проведения пустого и бессмысленного мероприятия", — заявил Шеремет.

Помимо этого, народный избранник подчеркнул, что все участники данного саммита навсегда запятнают себя позором. Законотворец отметил, что присутствующие там делегаты покажут себя как безвольные политики, наплевавшие на интересы собственных стран, ради похвалы Вашингтона.

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Ранее Life.ru писал, что Швейцария не приглашала Россию на саммит по украинской "формуле мира", который должен состояться в Люцерне. По словам пресс-секретаря Посольства РФ в Берне Владимира Хохлова, в то же время позиция Москвы по данному вопросу остаётся неизменной.

Обложка ©

Pixabay / Werni

Алексей Соловьёв
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