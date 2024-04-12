В США придумали хитрую схему по финансированию Украины и российским активам

В США предложили новую хитрую схему для выделения помощи Украине, пишет газета Financial Times. По словам заместителя советника по национальной безопасности США Далипа Сингха, который курирует международные экономические вопросы, настало время изучить все возможные пути, чтобы "максимизировать выгоду от обездвиженных резервов" для Киева.

Другими словами, США рассматривают дальнейшую помощь Украине в виде займа под залог прибыли, полученной от замороженных российских государственных активов. Но европейские чиновники, как говорится в публикации, опасаются, что эта идея может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки.