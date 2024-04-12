В США придумали хитрую схему по финансированию Украины и российским активам
FT: Киеву предложили взять кредит под залог потенциальной прибыли от активов РФ
В США предложили новую хитрую схему для выделения помощи Украине, пишет газета Financial Times. По словам заместителя советника по национальной безопасности США Далипа Сингха, который курирует международные экономические вопросы, настало время изучить все возможные пути, чтобы "максимизировать выгоду от обездвиженных резервов" для Киева.
Другими словами, США рассматривают дальнейшую помощь Украине в виде займа под залог прибыли, полученной от замороженных российских государственных активов. Но европейские чиновники, как говорится в публикации, опасаются, что эта идея может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки.
Ранее Life.ru писал, что Евросоюз понесёт ущерб в случае, если российские активы за рубежом будут конфискованы. В то же время, как считает профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах, Вашингтон озабочен исключительно своими интересами и мало думает о европейских проблемах.
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