Во Франции объявили "выстрелом себе в ногу" возможную конфискацию активов России Figaro: Европа пострадает от конфискации активов России, но США это не беспокоит 6 апреля, 14:57 ЕС пострадает от конфискации активов РФ. Обложка © freepik / 8photo

Евросоюз понесёт ущерб в случае, если российские активы за рубежом будут конфискованы, но Вашингтон озабочен исключительно своими интересами и мало думает о европейских проблемах. Об этом сказал профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в статье для Figaro.

"Если у Соединённых Штатов на кон поставлено мало интересов, то для Евросоюза это было бы равносильно выстрелу себе в ногу", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что ЕС держит в российских резервных активах более двухсот миллиардов евро, что в несколько раз превышает сумму, хранимую США. Поэтому если Москва решится на ответные меры, то удар почувствует на себе именно Европа. Также, по словам аналитика, при конфискации активов РФ инвесторы всего мира потеряют доверие к ЕС, однако США не очень беспокоятся из-за такого положения дел.

Авторы Татьяна Миссуми