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4 апреля, 17:46

МВФ: Страны должны сами принимать решения по конфискации российских активов

Страны должны самостоятельно принимать решения о конфискации российских активов. Об этом сообщила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

"Решения, связанные с конфискацией активов, должны приниматься властями соответствующих стран и юрисдикций. Для МВФ важно, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы", — отметила Козак на регулярном брифинге для журналистов.

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Напомним, глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил членам ЕС потратить 90% доходов от замороженных российских активов на оружие для Украины. Однако на саммите в Брюсселе страны Евросоюза так и не смогли прийти к единому мнению и согласовать решение по этому вопросу. Позднее ЕК утвердила предложение, которое предполагает использовать средства для поддержки Украины.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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