МВФ: Страны должны сами принимать решения по конфискации российских активов

Страны должны самостоятельно принимать решения о конфискации российских активов. Об этом сообщила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

"Решения, связанные с конфискацией активов, должны приниматься властями соответствующих стран и юрисдикций. Для МВФ важно, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы", — отметила Козак на регулярном брифинге для журналистов.