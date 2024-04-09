Вице-председатель Еврокомиссии назвал условия для разморозки активов РФ

В Евросоюзе рассказали, когда Брюссель разморозит российские активы. Как заявил вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, такое решение не будет принято до тех пор, пока Россия не выплатит Украине репарации.

"На уровне G7 продолжаются дискуссии об использовании замороженных российских активов. Уже принято решение на уровне "Большой семёрки", что активы останутся замороженными до выплаты репараций", — заявил Домбровкис.

Помимо этого, высокопоставленный европейский чиновник выразил надежду, что это произойдёт в скором времени. По его словам, киевский режим нуждается в этих денежных средствах уже сейчас.