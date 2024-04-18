G7 не решилась отдать Украине замороженные активы России
Страны G7 продолжат изучать варианты использования замороженных активов РФ
Страны "Группы семи" (G7) намерены продолжить изучение способов применения замороженных российских активов для поддержки Украины. Средства не будут переданы Киеву, а доход от них — да, следует из совместного заявления глав министерств финансов и центральных банков по итогам встречи в Вашингтоне.
"Суверенные активы РФ в юрисдикциях стран G7 продолжат оставаться замороженными. <...> Мы продолжим работу над всеми возможными путями использования замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины", — сказано в публикации на официальном сайте итальянского председательства "Большой семёрки".
Кроме того, в тексте значится, что участники встречи передадут обновлённые данные по этому вопросу главам стран "Группы семи" в срок до июньского саммита в Италии. Также было поддержано предложение Евросоюза применить "в интересах Украины доходы, полученные от замороженных активов Российской Федерации" и инициатива Соединённых Штатов и Британии ограничить торговлю недрагоценными металлами из России.
Напомним, после того как РФ начала специальную военную операцию на Украине, страны ЕС и G7 наложили аресты на российские валютные резервы общей суммой в 300 миллиардов евро. Глава евродипломатии Жозеп Боррель предлагал Евросоюзу использовать 90% полученных от этих средств доходов для военной поддержки Киева, но европейцам не удалось достигнуть консенсуса по этому вопросу. Впоследствии Еврокомиссия всё же одобрила предложение, в рамках которого доходы от арестованных активов пойдут на поддержку Украины.
Shutterstock / FOTODOM