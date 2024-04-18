G7 не решилась отдать Украине замороженные активы России

Страны "Группы семи" (G7) намерены продолжить изучение способов применения замороженных российских активов для поддержки Украины. Средства не будут переданы Киеву, а доход от них — да, следует из совместного заявления глав министерств финансов и центральных банков по итогам встречи в Вашингтоне.

"Суверенные активы РФ в юрисдикциях стран G7 продолжат оставаться замороженными. <...> Мы продолжим работу над всеми возможными путями использования замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины", — сказано в публикации на официальном сайте итальянского председательства "Большой семёрки".