В НАТО считают, что США "не совсем опоздали" с военной помощью Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал одобрение Палатой представителей Конгресса США новой военной помощи киевскому режиму. Как заявил политический деятель в интервью MSNBC, Вашингтон "не совсем опоздал" с этим решением.

"Ещё не слишком поздно, но задержка имеет реальные последствия", — заявил генсек НАТО.

Помимо того, он заявил, что у российских войск гораздо больше боеприпасов. По словам политика, в зависимости от линии участка фронта недостаток в артиллерийских снарядах у Вооружённых сил Украины ощущался в соотношении 1:10.