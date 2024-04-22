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21 апреля, 21:59

В НАТО считают, что США "не совсем опоздали" с военной помощью Украине

Столтенберг считает, что ещё не поздно поставить Киеву новую военную помощь США

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал одобрение Палатой представителей Конгресса США новой военной помощи киевскому режиму. Как заявил политический деятель в интервью MSNBC, Вашингтон "не совсем опоздал" с этим решением.

"Ещё не слишком поздно, но задержка имеет реальные последствия", — заявил генсек НАТО.

Помимо того, он заявил, что у российских войск гораздо больше боеприпасов. По словам политика, в зависимости от линии участка фронта недостаток в артиллерийских снарядах у Вооружённых сил Украины ощущался в соотношении 1:10.

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Напомним, что 20 апреля Нижняя палата американского парламента приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Документ поддержали 311 конгрессменов, 112 высказались против.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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