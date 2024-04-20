Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине
Палата представителей США одобрила выделение помощи Киеву почти на $61 млрд
Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Киеву почти на 61 миллиард долларов. Документ поддержали 311 конгрессменов, 112 высказались против.
При этом 23,2 миллиарда долларов из одобренной суммы будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Ещё около 14 миллиардов — на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Кроме того, документ обязывает президента США Джо Байдена предоставить Незалежной дальнобойные ракеты ATACMS.
Также конгрессмены поддержали законопроект о выделении военной помощи Израилю. На эти нужды американцы выделят почти 27 миллиардов долларов.
А до этого нижняя палата Конгресса приняла проект о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева. Кроме того, согласно одобренному документу, властям Штатов разрешается вводить дополнительные санкции против России, КНР и Ирана.
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