Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине

Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Киеву почти на 61 миллиард долларов. Документ поддержали 311 конгрессменов, 112 высказались против.

При этом 23,2 миллиарда долларов из одобренной суммы будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Ещё около 14 миллиардов — на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Кроме того, документ обязывает президента США Джо Байдена предоставить Незалежной дальнобойные ракеты ATACMS.

Также конгрессмены поддержали законопроект о выделении военной помощи Израилю. На эти нужды американцы выделят почти 27 миллиардов долларов.