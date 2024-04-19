В Белом доме пообещали возобновить поставки оружия Киеву

Президент США Джо Байден сразу же подпишет законопроекты об оказании помощи Тайваню, Израилю и Незалежной, как только они будут приняты палатой представителей и сенатом Конгресса страны. В таком случае Вашингтон сможет немедленно возобновить поставки оружия Киеву. Об этом рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы хотим, чтобы Палата (представителей. — Прим. Life.ru), Сенат приняли их, положили на стол президенту (США Джо Байдену. — Прим. Life.ru). И он их сразу подпишет", — пояснила Карин Жан-Пьер.

Её также спросили, насколько быстро смогут вновь начать поставки вооружений Украине, на что она ответила: "Сразу, сразу".