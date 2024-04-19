В Белом доме пообещали возобновить поставки оружия Киеву
Белый дом: США возобновят поставки оружия Украине после одобрения Конгресса
Президент США Джо Байден сразу же подпишет законопроекты об оказании помощи Тайваню, Израилю и Незалежной, как только они будут приняты палатой представителей и сенатом Конгресса страны. В таком случае Вашингтон сможет немедленно возобновить поставки оружия Киеву. Об этом рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы хотим, чтобы Палата (представителей. — Прим. Life.ru), Сенат приняли их, положили на стол президенту (США Джо Байдену. — Прим. Life.ru). И он их сразу подпишет", — пояснила Карин Жан-Пьер.
Её также спросили, насколько быстро смогут вновь начать поставки вооружений Украине, на что она ответила: "Сразу, сразу".
Ранее главы Минобороны и МИД стран – членов Евросоюза объявили о планах обсудить вопрос с поставкой Киеву батарей для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Высокопоставленный представитель ЕС уточнил, что данный вопрос — "самый срочный сейчас".
Unsplash / Tabrez Syed