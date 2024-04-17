Столтенберг призвал Европу помогать Киеву, а не думать о собственном вооружении 17 апреля, 15:39 Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / АР

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам делать выбор в пользу оказания военной помощи Украине вместо того, чтобы заботиться о собственном вооружении. Об этом он сказал после встречи с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов.

"Украине нужно ещё больше оружия. Поэтому, если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО и поставлять дополнительную помощь Украине, я чётко заявляю: направляйте помощь Украине", — пояснил Столтенберг.

На встрече политики обсудили сложное положение дел ВСУ и подумали над возможностью нарастить поставки западного оружия Киеву. Генсек НАТО подчеркнул необходимость передать Украине системы ПВО Patriot, но не стал уточнять детали, сославшись на закрытый характер информации. При этом он намекнул, что в Европе есть более ста таких систем, поэтому можно не жадничать и поделиться с Киевом.

Столтенберг добавил, что 19 апреля намечено заседание Совета НАТО – Украина, о котором лично попросил Владимир Зеленский. Планируется, что там тоже будут подниматься вопросы военной помощи киевскому режиму.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Брюсселе по вопросам обороны и безопасности заявила, что Европа в настоящее время ещё не столкнулась с реальной угрозой войны, но готовиться к ней нужно. По её словам, необходимо нарастить выпуск оружия и модернизировать системы обороны.

Авторы Татьяна Миссуми