Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к войне

Европа в настоящее время не сталкивается с реальной угрозой войны, но готовиться к ней нужно. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Брюсселе по вопросам обороны и безопасности.

"Вероятно, сейчас и нет непосредственной угрозы войны, но нельзя сказать, что она невозможна. Мы должны быть готовы к такому", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, подготовка к возможному вооружённому конфликту требует пересмотра и модернизации боевых сил стран – членов ЕС. Она также подчеркнула необходимость разработки и производства оружия нового поколения для успешного участия в боевых действиях.

"Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить в Европе", — заключила глава ЕК.