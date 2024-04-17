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17 апреля, 14:58

Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к войне

Глава ЕК: У Европы нет прямой угрозы войны, однако к ней нужно готовиться

Европа в настоящее время не сталкивается с реальной угрозой войны, но готовиться к ней нужно. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Брюсселе по вопросам обороны и безопасности.

"Вероятно, сейчас и нет непосредственной угрозы войны, но нельзя сказать, что она невозможна. Мы должны быть готовы к такому", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, подготовка к возможному вооружённому конфликту требует пересмотра и модернизации боевых сил стран – членов ЕС. Она также подчеркнула необходимость разработки и производства оружия нового поколения для успешного участия в боевых действиях.

"Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить в Европе", — заключила глава ЕК.

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Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия, Франция и Польша являются "одними из крупнейших сторонников Украины", но при этом не воюют с Россией. Тем временем экс-глава разведки MИ-6 Ричард Дирлав отметил, что Великобритания пребывает в состоянии "серой войны" с РФ, однако общество не осознаёт этого.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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