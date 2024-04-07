Минобороны Британии заявило о неготовности страны к войне

Великобритания не задумывается о серьёзной подготовке к войне, всё оставлено на усмотрение Министерства обороны, хотя должны быть задействованы все правительственные структуры. Об этом в статье для The Telegraph заявил заместитель главы ведомства Джеймс Хиппи, поддержав своего начальника Гранта Шэппса во мнении, что в мире наступила предвоенная эпоха.

"Великобритания не готова к возможной войне, некоторые члены британского кабмина, вероятно, даже не знают, где находится бункер", — считает бывший военный.

Во время холодной войны существовала правительственная военная книга, в которой подробно описывалось, как государство будет переходить на военные рельсы. Изучив её, Хиппи пришёл к выводу, что основная часть рекомендаций безнадёжно устарела.

"Пришло время сдуть пыль со всех старых руководств и процессов холодной войны, понять роль, которую мы должны играть в ней, и модернизировать её", — призывает замминистра.

По его мнению, чтобы подготовиться к войне, нужно затратить много времени и усилий. В последних учениях принимали участие только представители Минобороны и старшие офицеры, а в некоторых ведомствах об этом не думали со времён его начальной школы, заявил Хиппи.

"Война — это дело всей нации, и, честно говоря, в Великобритании мы очень сильно отстаём", — переживает госслужащий.