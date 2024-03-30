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30 марта, 18:55

"Тотальная паника": Предстоящая победа России на Украине повергла Запад в ужас

Политик Филиппо: Поражение НАТО на Украине довело Запад до тотальной паники

Коллективный Запад охватила настоящая паника, когда прогрессирующие успехи российских войск на Украине ознаменовали поражение Североатлантического альянса в прокси-конфликте. К такому выводу пришёл французский политик Флориан Филиппо.

Лидер партии "Патриоты" подчеркнул, что теперь союзники Киева пытаются всячески завуалировать своё встревоженное состояние. Для этого они устраивают словесные ажиотажи, несут бредни о военной экономике, продолжают отправлять Киеву оружие и вливать в конфликт миллиарды евро.

"Всё это призвано как можно лучше скрыть тотальную панику системы: Россия явно победила, НАТО проиграло!" — подытожил Филиппо.

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А тем временем зарубежные политики перестали скрывать истинные интересы Запада в конфликте. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, Брюссель помогает Киеву не из-за любви к украинцам, а чтобы удовлетворить свои интересы. Схожее заявление днём ранее сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, увидевший в поддержке Незалежной способ обезопасить Германию.

Обложка ©

Unsplash / Marek Studzinski

Илья Пушкарев
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