Коллективный Запад охватила настоящая паника, когда прогрессирующие успехи российских войск на Украине ознаменовали поражение Североатлантического альянса в прокси-конфликте. К такому выводу пришёл французский политик Флориан Филиппо.

Лидер партии "Патриоты" подчеркнул, что теперь союзники Киева пытаются всячески завуалировать своё встревоженное состояние. Для этого они устраивают словесные ажиотажи, несут бредни о военной экономике, продолжают отправлять Киеву оружие и вливать в конфликт миллиарды евро.