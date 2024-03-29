Глава Министерства национальной обороны Канады Билл Блэр прокомментировал дальнейшие возможности Оттавы выделять военную помощь киевскому режиму. Как передаёт газета Globe and Mail со ссылкой на заявление главы канадского оборонного ведомства, страна уже "опустошила кладовку".

"Мы пошли и опустошили кладовку", — заявил Блэр, добавив, что у Канады не осталось артиллерийских снарядов и зенитных ракет, которые можно было бы направить в качестве помощи на Украину.

Высокопоставленный чиновник также сообщил, что недавно он договорился с представителями властей Незалежной о том, что Оттава начнёт покупать украинские беспилотные летательные аппараты и передавать их ВСУ. В то же время он выразил свои убеждения в том, что оказывать поддержку Украине канадским властям мешает местная бюрократия.

Помимо того, в материале говорится, что генералы канадских вооружённых сил показывают свою готовность к продолжению поддержки киевского режима, однако опасаются вероятности того, что переданная Канадой украинским войскам критически важная техника никогда не будет восполнена. В статье также указывается, что её автор в марте посетил Незалежную, после чего сообщил, что, по мнению военнослужащих ВСУ, Киев намного ближе к поражению, чем представляется его союзникам.