Канада передаст Украине беспилотники, ПНВ и $30 млн на закупку снарядов

Канада объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В него вошли не только военная техника и оборудование, но и деньги для приобретения боеприпасов. Соответствующий анонс озвучил министр национальной обороны североамериканского государства Уильям Блэр.

"Я объявляю о выделении Канадой более 40 млн [канадских] долларов ($29,5 млн. — Прим. Лайфа) в рамках инициативы Чехии по закупке большого количества артиллерийских снарядов для Украины", — сообщил он, добавив, что этих средств хватит примерно на тысячу боеприпасов.

Ещё порядка 7,5 млн канадских долларов ($5,5 млн) Оттава потратит на снабжение ВСУ приборами ночного видения. Замыкают пакет 800 беспилотников, первую партию которых доставят на Украину в ближайшие недели.