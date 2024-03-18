Зеленский гневно сорвался на Запад из-за бедствия ВСУ
Зеленский обвинил союзников Киева в недальновидности из-за дефицита снарядов
Украинские военнослужащие оказались без дальнобойных средств поражения по вине союзников киевского режима, которые проявили недальновидность. Упрёки западным спонсорам в вечернем видеообращении высказал Владимир Зеленский.
Политик вновь сообщил о том, что якобы ВСУ не позволяют Москве расширить зону конфликта на Европу и весь мир. В этом боевикам помогает зарубежное оружие, которого, впрочем, оказывается недостаточно.
"В таких сложных условиях войны недальнобойность нашей армии — очевидная недальновидность некоторых партнёров", — пожаловался Зеленский в телеграм-канале.
Ранее украинские террористы предприняли несколько попыток помешать президентским выборам в России. Для некоторых ударов боевики задействовали американские РСЗО HIMARS, обстреляв избирательные участки.
Flickr / President Of Ukraine