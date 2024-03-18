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17 марта, 23:10

Зеленский гневно сорвался на Запад из-за бедствия ВСУ

Зеленский обвинил союзников Киева в недальновидности из-за дефицита снарядов

Украинские военнослужащие оказались без дальнобойных средств поражения по вине союзников киевского режима, которые проявили недальновидность. Упрёки западным спонсорам в вечернем видеообращении высказал Владимир Зеленский.

Политик вновь сообщил о том, что якобы ВСУ не позволяют Москве расширить зону конфликта на Европу и весь мир. В этом боевикам помогает зарубежное оружие, которого, впрочем, оказывается недостаточно.

"В таких сложных условиях войны недальнобойность нашей армии — очевидная недальновидность некоторых партнёров", — пожаловался Зеленский в телеграм-канале.

В США призвали Зеленского гнать на фронт больше украинцев из-за больших потерь ВСУ
В США призвали Зеленского гнать на фронт больше украинцев из-за больших потерь ВСУ

Ранее украинские террористы предприняли несколько попыток помешать президентским выборам в России. Для некоторых ударов боевики задействовали американские РСЗО HIMARS, обстреляв избирательные участки.

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Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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