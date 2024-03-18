Зеленский гневно сорвался на Запад из-за бедствия ВСУ

Украинские военнослужащие оказались без дальнобойных средств поражения по вине союзников киевского режима, которые проявили недальновидность. Упрёки западным спонсорам в вечернем видеообращении высказал Владимир Зеленский.

Политик вновь сообщил о том, что якобы ВСУ не позволяют Москве расширить зону конфликта на Европу и весь мир. В этом боевикам помогает зарубежное оружие, которого, впрочем, оказывается недостаточно.