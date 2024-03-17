Член избиркома в Бердянске погибла в результате обстрела ВСУ

Член избирательной комиссии Бердянска погибла в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил на брифинге в ЦИК первый замглавы МВД России Александр Горовой.

"К сожалению, погибла с правом решающего голоса член избирательной комиссии в городе Бердянске. Сложная обстановка была в Каменке-Днепровской, Энергодаре, где мы были вынуждены переводить избирательные комиссии вместе с документацией", — уточнил он.