Член избиркома в Бердянске погибла в результате обстрела ВСУ
Член избирательной комиссии Бердянска погибла в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил на брифинге в ЦИК первый замглавы МВД России Александр Горовой.
"К сожалению, погибла с правом решающего голоса член избирательной комиссии в городе Бердянске. Сложная обстановка была в Каменке-Днепровской, Энергодаре, где мы были вынуждены переводить избирательные комиссии вместе с документацией", — уточнил он.
Ранее 17 марта председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске Запорожской области предотвращена попытка убийства доверенного лица одного из кандидатов на выборах президента РФ. При этом раскрывать детали инцидента он не стал.
Алексей Коновалов / ТАСС