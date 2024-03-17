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17 марта, 19:02

Член избиркома в Бердянске погибла в результате обстрела ВСУ

Член избирательной комиссии Бердянска погибла в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил на брифинге в ЦИК первый замглавы МВД России Александр Горовой.

"К сожалению, погибла с правом решающего голоса член избирательной комиссии в городе Бердянске. Сложная обстановка была в Каменке-Днепровской, Энергодаре, где мы были вынуждены переводить избирательные комиссии вместе с документацией", уточнил он.

В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты
В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты

Ранее 17 марта председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске Запорожской области предотвращена попытка убийства доверенного лица одного из кандидатов на выборах президента РФ. При этом раскрывать детали инцидента он не стал.

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Алексей Коновалов / ТАСС

Марина Калегина
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