В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты
Террористический акт, направленный на попытку убийства доверенного лица одного из кандидатов на выборах президента РФ, был предотвращён в Бердянске Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Могу сказать без имён и фамилий: на доверенное лицо кандидата, который по социологии пользовался и пользуется максимальной поддержкой запорожцев, готовилось покушение, террористический акт. Он был предотвращён, в городе Бердянске готовилось [покушение]", — сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда", не раскрывая дополнительных деталей.
Ранее Life.ru писал о жителях Белгорода, которые отдают свои голоса на выборах президента РФ, несмотря на украинские обстрелы города. Явка в граничащем с Украиной регионе на 10:00 мск 17 марта составила 78,62%, но настрой местного населения даёт понять, что эта цифра может стать ещё больше.
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