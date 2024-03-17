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17 марта, 10:05

В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты

Террористический акт, направленный на попытку убийства доверенного лица одного из кандидатов на выборах президента РФ, был предотвращён в Бердянске Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Могу сказать без имён и фамилий: на доверенное лицо кандидата, который по социологии пользовался и пользуется максимальной поддержкой запорожцев, готовилось покушение, террористический акт. Он был предотвращён, в городе Бердянске готовилось [покушение]", — сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда", не раскрывая дополнительных деталей.

Более тысячи наблюдателей из 129 стран следят за выборами президента России
Более тысячи наблюдателей из 129 стран следят за выборами президента России

Ранее Life.ru писал о жителях Белгорода, которые отдают свои голоса на выборах президента РФ, несмотря на украинские обстрелы города. Явка в граничащем с Украиной регионе на 10:00 мск 17 марта составила 78,62%, но настрой местного населения даёт понять, что эта цифра может стать ещё больше.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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