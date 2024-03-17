В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты

Террористический акт, направленный на попытку убийства доверенного лица одного из кандидатов на выборах президента РФ, был предотвращён в Бердянске Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Могу сказать без имён и фамилий: на доверенное лицо кандидата, который по социологии пользовался и пользуется максимальной поддержкой запорожцев, готовилось покушение, террористический акт. Он был предотвращён, в городе Бердянске готовилось [покушение]", — сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда", не раскрывая дополнительных деталей.