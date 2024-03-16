"А чего пугаться?": Белгородцы массово идут на избирательные участки, несмотря на обстрелы ВСУ
Жители Белгорода голосуют на выборах президента, несмотря на украинские обстрелы
Белгородцы, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ, уже второй день массово принимают участие в выборах президента России. По данным ЦИК, явка в граничащем с Украиной регионе уже превысила 50%, и это, судя по настрою местного населения, далеко не предел.
Белгородцы — о голосовании на фоне обстрелов со стороны ВСУ. Видео © Предоставлено Life.ru
Говоря о причинах, почему в эти неспокойные дни идут на участки, белгородцы в один голос отвечают: гражданский долг. А некоторые, будучи людьми в возрасте, указывают на свою ещё советскую закалку.
"[Иду], потому что выборы. Я человек советской власти", — сказала бабушка.
"Я гражданка России. А чего пугаться? Я к этому отношусь философски", — добавила другая.
"Ну надо же голосовать. Ну вот — дом, по нему только что стреляли. А чего бояться? Судьба найдёт", — отметил мужчина.
А другими избирателями движет христианская этика. Например, признаётся ещё одна опрошенная, отдать голос — её долг, после выполнения которого она со спокойной душой может пойти домой. Да и Господь, напомнила женщина, всегда спасает людей с добротой в душе.
Напомним, 15 марта началось трёхдневное голосование на выборах президента России. В избирательных бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем в российских регионах, граничащих с Украиной, сохраняется неспокойная обстановка. Например, сегодня, 16 марта, в Белгородской области уничтожили три беспилотника, снаряд РСЗО RM-70 Vampire и одну ракету "Точка-У", а позднее — ещё восемь реактивных снарядов.
Предоставлена Life.ru