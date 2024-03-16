"А чего пугаться?": Белгородцы массово идут на избирательные участки, несмотря на обстрелы ВСУ

Белгородцы, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ, уже второй день массово принимают участие в выборах президента России. По данным ЦИК, явка в граничащем с Украиной регионе уже превысила 50%, и это, судя по настрою местного населения, далеко не предел.

Белгородцы — о голосовании на фоне обстрелов со стороны ВСУ. Видео © Предоставлено Life.ru

Говоря о причинах, почему в эти неспокойные дни идут на участки, белгородцы в один голос отвечают: гражданский долг. А некоторые, будучи людьми в возрасте, указывают на свою ещё советскую закалку.

"[Иду], потому что выборы. Я человек советской власти", — сказала бабушка.

"Я гражданка России. А чего пугаться? Я к этому отношусь философски", — добавила другая.

"Ну надо же голосовать. Ну вот — дом, по нему только что стреляли. А чего бояться? Судьба найдёт", — отметил мужчина.