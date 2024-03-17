Сальдо: ВСУ дважды обстреляли избирательный участок под Херсоном из РСЗО HIMARS

По словам губернатора, первый удар по посёлку боевики киевского режима нанесли ещё 15 марта. 17 марта атака повторилась, на этот раз реактивный снаряд разорвался в непосредственной близости от детской площадки.

"В первый день голосования удар пришёлся по зданию, в котором был избирательный участок, причём стреляли дорогостоящей ракетой HIMARS не просто так. И сегодня, уже в третий день голосования, снова по тому же месту ударили HIMARS", — подчеркнул чиновник, отказавшись считать боевиков ВСУ людьми.