Сальдо: ВСУ дважды обстреляли избирательный участок под Херсоном из РСЗО HIMARS
Украинские террористы дважды обстреляли избирательный участок в Брилёвке Херсонской области, надеясь сорвать президентские выборы. Для этой задачи ВСУ задействовали американские системы залпового огня HIMARS, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
По словам губернатора, первый удар по посёлку боевики киевского режима нанесли ещё 15 марта. 17 марта атака повторилась, на этот раз реактивный снаряд разорвался в непосредственной близости от детской площадки.
"В первый день голосования удар пришёлся по зданию, в котором был избирательный участок, причём стреляли дорогостоящей ракетой HIMARS не просто так. И сегодня, уже в третий день голосования, снова по тому же месту ударили HIMARS", — подчеркнул чиновник, отказавшись считать боевиков ВСУ людьми.
Несмотря на многочисленные попытки недружественных стран помешать голосованию, выборы президента России признаны состоявшимися. По мнению кандидата от партии КПРФ Николая Харитонова, за последние три дня российское общество продемонстрировало всему миру свою способность к небывалой консолидации. После подсчёта большинства бюллетеней на выборах лидирует самовыдвиженец Владимир Путин.
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