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17 марта, 19:31

Харитонов: Выборы в России показали миру, как можно сплотиться всей страной

Россияне на прошедших выборах президента страны продемонстрировали международному сообществу, как можно сплотиться всей страной. Такое мнение высказал кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов, выступая на брифинге партии по итогам голосования.

"Население России как никогда показало международному сообществу, как можно сплотиться и консолидироваться", — отметил Харитонов.

МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов
МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов

Ранее Life.ru сообщал, что Путин лидирует с 87,34% на выборах президента после обработки 40% протоколов. На втором месте — кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,11% голосов, на третьем — Владислав Даванков от партии "Новые люди" с 3,92%, на четвёртой строчке — Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,06%.

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АГН "Москва" / Сергей Киселев

Марина Калегина
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