"Более чем холодная война": Отношения России и НАТО пробили новое дно

Отношения России и Североатлантического альянса опустились до минимальной исторической отметки, переплюнув обострение времён холодной войны. Такое заявление сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат напомнил, что в 2022 году НАТО объявило РФ "наиболее значительной угрозой" своему существованию. Этой стратегической концепции блок будет придерживаться ещё как минимум десять лет.