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1 апреля, 02:41

"Более чем холодная война": Отношения России и НАТО пробили новое дно

Дипломат Гаврилов сравнил отношения России и НАТО с холодной войной

Отношения России и Североатлантического альянса опустились до минимальной исторической отметки, переплюнув обострение времён холодной войны. Такое заявление сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат напомнил, что в 2022 году НАТО объявило РФ "наиболее значительной угрозой" своему существованию. Этой стратегической концепции блок будет придерживаться ещё как минимум десять лет.

"Видимо, теперь их идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной. Как следствие, отношения "Россия – НАТО" сейчас можно охарактеризовать как более чем холодная война", — подытожил Гаврилов в интервью РИА "Новости".

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Ранее Североатлантический альянс заявил о полной готовности к вооружённому конфликту с РФ. При этом блок не увидел признаков российской агрессии по отношению к НАТО. Позже Владимир Путин подтвердил, что Москва не собирается объявлять объединению войну.

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Flickr / NATO

Илья Пушкарев
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