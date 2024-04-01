"Более чем холодная война": Отношения России и НАТО пробили новое дно
Дипломат Гаврилов сравнил отношения России и НАТО с холодной войной
Отношения России и Североатлантического альянса опустились до минимальной исторической отметки, переплюнув обострение времён холодной войны. Такое заявление сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат напомнил, что в 2022 году НАТО объявило РФ "наиболее значительной угрозой" своему существованию. Этой стратегической концепции блок будет придерживаться ещё как минимум десять лет.
"Видимо, теперь их идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной. Как следствие, отношения "Россия – НАТО" сейчас можно охарактеризовать как более чем холодная война", — подытожил Гаврилов в интервью РИА "Новости".
Ранее Североатлантический альянс заявил о полной готовности к вооружённому конфликту с РФ. При этом блок не увидел признаков российской агрессии по отношению к НАТО. Позже Владимир Путин подтвердил, что Москва не собирается объявлять объединению войну.
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