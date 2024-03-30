В военном комитете НАТО не увидели признаков российской агрессии в сторону альянса
Адмирал Бауэр: НАТО не видит прямой угрозы от России для стран альянса
НАТО не видит прямой угрозы, исходящей от Российской Федерации, для любой из состоящих в блоке стран. Такое заявление сделал руководитель военного комитета альянса Роб Бауэр.
"Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну — члена НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза", — сказал он в интервью газете Baltic Times.
Бауэр добавил, что пятая статья устава организации о коллективной обороне может применяться только в том случае, если на одну из состоящих в блоке стран будет совершено прямое нападение. При этом, по его мнению, амбиции России не ограничиваются Украиной, поэтому НАТО необходимо повысить уровень готовности к противостоянию.
Ранее Бауэр признал просчёт НАТО, руководители государств-участниц которого уверовали в то, что Украина одолеет Россию на поле боя с помощью западных вооружений и тактики. По словам адмирала, нынешние реалии таковы, что задача командования альянса сейчас — не впасть в уныние из-за плачевного положения украинской армии.
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