В военном комитете НАТО не увидели признаков российской агрессии в сторону альянса

НАТО не видит прямой угрозы, исходящей от Российской Федерации, для любой из состоящих в блоке стран. Такое заявление сделал руководитель военного комитета альянса Роб Бауэр.

"Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну — члена НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза", — сказал он в интервью газете Baltic Times.

Бауэр добавил, что пятая статья устава организации о коллективной обороне может применяться только в том случае, если на одну из состоящих в блоке стран будет совершено прямое нападение. При этом, по его мнению, амбиции России не ограничиваются Украиной, поэтому НАТО необходимо повысить уровень готовности к противостоянию.