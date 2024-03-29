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29 марта, 18:12

Орбан призвал Украину стать буферной зоной между Россией и НАТО

Украине стоит стать буферной зоной между Россией и НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, передаёт Mandiner. По его оценке, такой исход — лучший для Незалежной.

"Премьер Венгрии отметил, что следует учитывать географическое положение Украины. Для них как непосредственных соседей России самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности", — высказался Орбан.

Политик уверен, что если этого не произойдёт, то украинцы потеряют свою страну, потому что Москва никогда не согласится на членство Киева в НАТО. По его словам, угрозы нападения России на кого-либо из членов альянса нет.

Орбан предупредил, что западные войска уже к лету могут появиться на Украине
Орбан предупредил, что западные войска уже к лету могут появиться на Украине

Ранее Орбан заявлял, что Запад не сможет выиграть войну против России на Украине. По мнению политика, у этой тупиковой ситуации есть лишь одно решение — переговоры о мире. Причём чем скорее они начнутся, тем "для всех будет лучше".

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ТАСС / EPA / ZOLTAN MATHE

Александра Мышляева
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