Орбан призвал Украину стать буферной зоной между Россией и НАТО

Украине стоит стать буферной зоной между Россией и НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, передаёт Mandiner. По его оценке, такой исход — лучший для Незалежной.

"Премьер Венгрии отметил, что следует учитывать географическое положение Украины. Для них как непосредственных соседей России самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности", — высказался Орбан.

Политик уверен, что если этого не произойдёт, то украинцы потеряют свою страну, потому что Москва никогда не согласится на членство Киева в НАТО. По его словам, угрозы нападения России на кого-либо из членов альянса нет.