Орбан призвал Украину стать буферной зоной между Россией и НАТО
Украине стоит стать буферной зоной между Россией и НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, передаёт Mandiner. По его оценке, такой исход — лучший для Незалежной.
"Премьер Венгрии отметил, что следует учитывать географическое положение Украины. Для них как непосредственных соседей России самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности", — высказался Орбан.
Политик уверен, что если этого не произойдёт, то украинцы потеряют свою страну, потому что Москва никогда не согласится на членство Киева в НАТО. По его словам, угрозы нападения России на кого-либо из членов альянса нет.
Ранее Орбан заявлял, что Запад не сможет выиграть войну против России на Украине. По мнению политика, у этой тупиковой ситуации есть лишь одно решение — переговоры о мире. Причём чем скорее они начнутся, тем "для всех будет лучше".
ТАСС / EPA / ZOLTAN MATHE