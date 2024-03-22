Орбан предупредил, что западные войска уже к лету могут появиться на Украине

Страны Запада могут уже через два-три месяца направить свои войска на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он назвал тревожным тот факт, что границы возможных действий в рамках конфликта расширяются столь стремительно. Так, если ранее Германия оказывала Киеву лишь нелетальную помощь, то сейчас от неё требуют поставок крылатых ракет Taurus, способных бить в том числе по Москве.