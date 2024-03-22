Орбан предупредил, что западные войска уже к лету могут появиться на Украине
Орбан не исключил, что Запад направит войска на Украину через два-три месяца
Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / EPA / Zoltan Mathe
Страны Запада могут уже через два-три месяца направить свои войска на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он назвал тревожным тот факт, что границы возможных действий в рамках конфликта расширяются столь стремительно. Так, если ранее Германия оказывала Киеву лишь нелетальную помощь, то сейчас от неё требуют поставок крылатых ракет Taurus, способных бить в том числе по Москве.
"То, что сейчас абсурдно и во что невозможно поверить, через два-три месяца — реальность", — добавил глава венгерского правительства.
Напомним, в последнее время в ряде стран Запада начали заявлять о возможной отправке войск на Украину. Особенно в этом отметился президент Франции Эмманюэль Макрон, однако подавляющее большинство его союзников резко отвергли эту идею. Елисейскому дворцу даже пришлось поправлять главу государства, однако, выяснила российская разведка, он не врал, и Франция действительно уже готовит контингент. На первоначальном этапе он будет состоять из порядка двух тысяч человек. В свою очередь в МИД РФ предупредили Макрона, что не стоит проверять готовность Москвы жёстко ответить на такие действия.