Толстой: Российские военные будут убивать всех французских солдат на Украине

Военнослужащие ВС РФ будут убивать всех французских солдат, которых официальный Париж отправит на Украину. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

"Мы будем убивать всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины. Всех", — сказал он на французском языке в интервью телеканалу BFMTV.