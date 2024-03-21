Толстой: Российские военные будут убивать всех французских солдат на Украине
Военнослужащие ВС РФ будут убивать всех французских солдат, которых официальный Париж отправит на Украину. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
"Мы будем убивать всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины. Всех", — сказал он на французском языке в интервью телеканалу BFMTV.
Также Толстой добавил, что 147 из 367 прибывших ранее на Украину французских наёмников уже ликвидированы в зоне СВО. По его словам, Москве абсолютно всё равно на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и на его слова об отказе от лимитов в отношении оказания помощи Киеву.
Ранее Макрон озвучил инициативу об отправке западных войск на Украину. Позднее это высказывание вызвало резкое отторжение со стороны его союзников по НАТО. Парижу даже пришлось корректировать изначальное заявление главы государства, но, по данным Службы внешней разведки РФ, Пятая республика действительно готовится направить свои войска в Незалежную. На начальном этапе планируется разместить на Украине около двух тысяч человек. Во Франции тем временем всё опровергают.
ТАСС / Сергей Карпухин