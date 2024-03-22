Макрону посоветовали не проверять готовность России к жёсткому ответу

Заместителя руководителя МИД РФ Александра Грушко попросили прокомментировать недавние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу отправки войск в зону украинского конфликта. Как заявил высокопоставленный чиновник в беседе с kp.ru, он бы не советовал Парижу проверять готовность Москвы к жёсткому ответу.