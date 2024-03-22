Макрону посоветовали не проверять готовность России к жёсткому ответу
Замглавы МИД Грушко: Макрону не стоит проверять готовность РФ к жёсткому ответу
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Заместителя руководителя МИД РФ Александра Грушко попросили прокомментировать недавние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу отправки войск в зону украинского конфликта. Как заявил высокопоставленный чиновник в беседе с kp.ru, он бы не советовал Парижу проверять готовность Москвы к жёсткому ответу.
"Никому не советовали бы <...> опытным путём проверять готовность нашей страны к адекватному и жёсткому ответу", — заявил дипломат.
Ранее Life.ru писал, что французский лидер уже неоднократно делал воинственные заявления по поводу украинского конфликта. Так, ещё в феврале этого года он сообщил, что на конференции в Париже действительно обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Позднее в Елисейском дворце скорректировали заявление национального лидера. А на прошлой неделе Макрон опять заявил, что Франция может отправить свои наземные войска, чтобы противостоять российским военным на территории Незалежной.