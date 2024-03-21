Политолог объяснил, зачем Россию склоняют к соблюдению перемирия на время Олимпиады
Политолог Михайлов: Идея Макрона о перемирии — уловка для накачки Киева оружием
Запад пытается воспользоваться любыми возможностям, чтобы поправить положение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте. В частности, в настоящее время Россию принуждают соблюдать режим перемирия во время проведения Олимпийских игр – 2024 в Париже. Что это будет означать для РФ, объяснил политолог Евгений Михайлов.
"Но можно быть на сто процентов уверенными, что на этом фоне будут осуществляться поставки оружия украинцам. Будут попытки как-то стабилизировать состояние ВСУ", — подчеркнул эксперт в беседе с "Царьградом".
Михайлов добавил, что в интересах России сейчас продолжать давить на Украину и её западных союзников. По его словам, киевский режим только под угрозой полного исчезновения и краха пойдёт просить о заключении мира. Политолог указал, что сейчас диалог может быть возможен только на условиях Москвы и при соблюдении жёстких правил игры на международной арене.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее дал интервью ведущим единого украинского телемарафона, где заявил, что спортсменов из России допустят до участия в Олимпиаде под нейтральным флагом. Журналисты в ответ на это посчитали, что в таком случае французский лидер должен призвать Москву к прекращению огня в Незалежной на то время, пока будет идти Олимпиада. Макрон пообещал, что предложит это Кремлю. Президент России Владимир Путин признался, что не слышал о таком заявлении французского коллеги. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Shutterstock / FOTODOM