Запад пытается воспользоваться любыми возможностям, чтобы поправить положение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте. В частности, в настоящее время Россию принуждают соблюдать режим перемирия во время проведения Олимпийских игр – 2024 в Париже. Что это будет означать для РФ, объяснил политолог Евгений Михайлов.

"Но можно быть на сто процентов уверенными, что на этом фоне будут осуществляться поставки оружия украинцам. Будут попытки как-то стабилизировать состояние ВСУ", — подчеркнул эксперт в беседе с "Царьградом".

Михайлов добавил, что в интересах России сейчас продолжать давить на Украину и её западных союзников. По его словам, киевский режим только под угрозой полного исчезновения и краха пойдёт просить о заключении мира. Политолог указал, что сейчас диалог может быть возможен только на условиях Москвы и при соблюдении жёстких правил игры на международной арене.