Захарова сделала встречное предложение Макрону, заговорившему о перемирии
Захарова призвала Макрона прекратить вооружать Киев в ответ на его предложение
Французскому лидеру Эмманюэлю Макрону следовало бы остановить снабжение киевского режима оружием и предложить прекращение огня сторонам конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя идею президента Франции о прекращении огня на Украине на период проведения Олимпийских игр в Париже.
"Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных [граждан], а также прекратить спонсировать терроризм", — предложила дипломат, её цитирует ТАСС.
Она обратилась к нему с ещё одной инициативой: выдвинуть аналогичное предложение сторонам ближневосточного конфликта. Как подчеркнула представитель МИД РФ, от слов и позиции Франции там наверняка многое зависит.
Напомним, Макрон дал интервью ведущим единого украинского телемарафона, где заявил, что российских спортсменов допустят до участия в Олимпиаде под нейтральными флагами. Журналисты в ответ на это выразили мнение, что в таком случае французский лидер должен призвать Москву к прекращению огня в Незалежной на то время, пока будут идти парижские Олимпийские игры. Макрон пообещал, что предложит это Кремлю.
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