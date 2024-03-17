Захарова сделала встречное предложение Макрону, заговорившему о перемирии

Французскому лидеру Эмманюэлю Макрону следовало бы остановить снабжение киевского режима оружием и предложить прекращение огня сторонам конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя идею президента Франции о прекращении огня на Украине на период проведения Олимпийских игр в Париже.

"Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных [граждан], а также прекратить спонсировать терроризм", — предложила дипломат, её цитирует ТАСС.

Она обратилась к нему с ещё одной инициативой: выдвинуть аналогичное предложение сторонам ближневосточного конфликта. Как подчеркнула представитель МИД РФ, от слов и позиции Франции там наверняка многое зависит.