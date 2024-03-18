Путин признался, что не слышал о предложении Макрона об олимпийском перемирии

В Кремле не слышали о предложении французского лидера Эмманюэля Макрона о перемирии на Украине на время Олимпиады в Париже. Об этом заявил действующий российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем предвыборном штабе в гостином дворе.

При этом он отметил, что Россия всегда выступала за мирные переговоры, но только "не потому что у противника патроны заканчиваются", а за, если они в долгосрочной перспективе помогут выстроить мирные и добрососедские отношения между двумя станами.

"Я не знаю об этом заявлении президента Франции. Мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации и ситуации в зоне боевого соприкосновения, разумеется", — резюмировал глава государства.