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17 марта, 21:40

Путин признался, что не слышал о предложении Макрона об олимпийском перемирии

В Кремле не слышали о предложении французского лидера Эмманюэля Макрона о перемирии на Украине на время Олимпиады в Париже. Об этом заявил действующий российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем предвыборном штабе в гостином дворе.

При этом он отметил, что Россия всегда выступала за мирные переговоры, но только "не потому что у противника патроны заканчиваются", а за, если они в долгосрочной перспективе помогут выстроить мирные и добрососедские отношения между двумя станами.

"Я не знаю об этом заявлении президента Франции. Мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации и ситуации в зоне боевого соприкосновения, разумеется", — резюмировал глава государства.

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Напомним, Макрон дал интервью ведущим единого украинского телемарафона, где заявил, что российских спортсменов допустят до участия в Олимпиаде под нейтральными флагами. Журналисты в ответ на это выразили мнение, что в таком случае французский лидер должен призвать Москву к прекращению огня в Незалежной на то время, пока будут идти парижские Олимпийские игры. Макрон пообещал, что предложит это Кремлю.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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