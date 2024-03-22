НАТО заявило о готовности к конфликту с Россией

НАТО готово к возможному конфликту с Россией. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр.

"Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми", — сказал Бауэр в интервью изданию Министерства обороны Украины "Армия Inform".

Бауэр добавил, что если это произойдёт сегодня, то "придётся драться с тем, что у тебя есть". По его словам, "это всегда комбинация готовности в текущий момент и одновременно улучшение возможностей для будущего".

Также глава военного комитета НАТО заявил, что на Украине нет войск альянса, но, если какая-либо страна захочет их разместить, она должна осознавать — это затронет весь блок. Отвечая на вопрос о вступлении Незалежной в организацию, Бауэр повторил тезис, согласно которому на территории страны не должно быть военных действий.