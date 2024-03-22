НАТО заявило о готовности к конфликту с Россией
Глава военного комитета НАТО Бауэр: Альянс готов к вероятному конфликту с РФ
НАТО готово к возможному конфликту с Россией. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр.
"Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми", — сказал Бауэр в интервью изданию Министерства обороны Украины "Армия Inform".
Бауэр добавил, что если это произойдёт сегодня, то "придётся драться с тем, что у тебя есть". По его словам, "это всегда комбинация готовности в текущий момент и одновременно улучшение возможностей для будущего".
Также глава военного комитета НАТО заявил, что на Украине нет войск альянса, но, если какая-либо страна захочет их разместить, она должна осознавать — это затронет весь блок. Отвечая на вопрос о вступлении Незалежной в организацию, Бауэр повторил тезис, согласно которому на территории страны не должно быть военных действий.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не исключает возможную отправку войск НАТО на Украину. Вместе с тем глава государства предупредил, что такой конфликт приблизит третью мировую войну.
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