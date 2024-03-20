Регион

Уведомления отключены

20 марта, 19:38

"Задача-максимум": Захарова раскрыла планы НАТО открыть против России второй фронт

Захарова: НАТО ставит задачей открыть второй фронт против Москвы в Закавказье

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала о планах Североатлантического альянса относительно РФ на территории Закавказья. Во время очередного брифинга она сообщила о том, что Брюссель намерен открыть в регионе второй фронт против России.

"У НАТО есть задача-максимум, а именно — открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион", — заявила Захарова.

Помимо этого, она подчеркнула, что заработанные при посредничестве России договорённости сработали для НАТО как красная тряпка. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва ранее проводила в регионе политику, ведущую к миру и основанную на взаимном уважении и учёте интересов.

Захарова указала на ошибку Пашиняна, которая привела Баку и Ереван на порог войны
Захарова указала на ошибку Пашиняна, которая привела Баку и Ереван на порог войны

Ранее Life.ru писал, что по этому поводу недавно высказывался председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", бывший грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, Тбилиси всё ещё стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия "второго фронта" против России.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров