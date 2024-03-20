Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала о планах Североатлантического альянса относительно РФ на территории Закавказья. Во время очередного брифинга она сообщила о том, что Брюссель намерен открыть в регионе второй фронт против России.

"У НАТО есть задача-максимум, а именно — открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион", — заявила Захарова.

Помимо этого, она подчеркнула, что заработанные при посредничестве России договорённости сработали для НАТО как красная тряпка. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва ранее проводила в регионе политику, ведущую к миру и основанную на взаимном уважении и учёте интересов.