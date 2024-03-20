"Задача-максимум": Захарова раскрыла планы НАТО открыть против России второй фронт
Захарова: НАТО ставит задачей открыть второй фронт против Москвы в Закавказье
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала о планах Североатлантического альянса относительно РФ на территории Закавказья. Во время очередного брифинга она сообщила о том, что Брюссель намерен открыть в регионе второй фронт против России.
"У НАТО есть задача-максимум, а именно — открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион", — заявила Захарова.
Помимо этого, она подчеркнула, что заработанные при посредничестве России договорённости сработали для НАТО как красная тряпка. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва ранее проводила в регионе политику, ведущую к миру и основанную на взаимном уважении и учёте интересов.
Ранее Life.ru писал, что по этому поводу недавно высказывался председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", бывший грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, Тбилиси всё ещё стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия "второго фронта" против России.