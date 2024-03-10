Грузия всё ещё стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия "второго фронта" против России. Об этом на встрече со своим сторонниками в Зугдиди заявил избранный в феврале на пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" бывший премьер-министр этой закавказской республики Ираклий Гарибашвили.

Экс-председатель грузинского правительства заявил, что запланированные на осень этого года парламентские выборы в Грузии очень важны для будущего страны. Он подчеркнул, что его политическая фракция и поддерживающие её граждане сохранили мир, стабильность и экономическое развитие. В то же время, по словам бывшего главы кабинета министров, сохраняются риски вовлечения Тбилиси в войну в связи с открытием "второго фронта" против России.

"Я поговорил об этих проблемах с избирателями и сказал им, что победа "Грузинской мечты" является единственным альтернативным решением для нашего народа по сохранению мира, стабильности и развития", — заявил политический деятель.