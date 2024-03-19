Захарова указала на ошибку Пашиняна, которая привела Баку и Ереван на порог войны

Кураторы из ЕС, США и НАТО довели ситуацию между Арменией и Азербайджаном до грани очередного обострения. На это в личном телеграм-канале указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна о возможности начала новой войны между странами к концу недели.