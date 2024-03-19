Захарова указала на ошибку Пашиняна, которая привела Баку и Ереван на порог войны
Захарова: Помощь ЕС, США и НАТО привела Баку и Ереван на порог очередной войны
Кураторы из ЕС, США и НАТО довели ситуацию между Арменией и Азербайджаном до грани очередного обострения. На это в личном телеграм-канале указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна о возможности начала новой войны между странами к концу недели.
"До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками", — говорится в публикации Захаровой.
Напомним, глава Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян пока не пришли к соглашению в вопросах подписания мирного договора. Они встречались на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, где посредником их диалога выступил немецкий канцлер Олаф Шольц. Алиев назвал встречу продуктивной и конструктивной. А Пашинян в качестве главного итога отметил последовательность и обязательность обеих сторон в выполнении ранее достигнутых договорённостей. Однако, утром 19 марта премьер Армении заявил, что между странами может разразиться война уже к концу недели, если Ереван не отдаст под контроль Баку приграничные сёла.
Telegram / Мария Захарова