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19 марта, 08:08

Захарова указала на ошибку Пашиняна, которая привела Баку и Ереван на порог войны

Захарова: Помощь ЕС, США и НАТО привела Баку и Ереван на порог очередной войны

Кураторы из ЕС, США и НАТО довели ситуацию между Арменией и Азербайджаном до грани очередного обострения. На это в личном телеграм-канале указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна о возможности начала новой войны между странами к концу недели.

"До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками", говорится в публикации Захаровой.

Пашинян: Россия не может быть главным партнёром Армении в оборонной сфере
Пашинян: Россия не может быть главным партнёром Армении в оборонной сфере

Напомним, глава Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян пока не пришли к соглашению в вопросах подписания мирного договора. Они встречались на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, где посредником их диалога выступил немецкий канцлер Олаф Шольц. Алиев назвал встречу продуктивной и конструктивной. А Пашинян в качестве главного итога отметил последовательность и обязательность обеих сторон в выполнении ранее достигнутых договорённостей. Однако, утром 19 марта премьер Армении заявил, что между странами может разразиться война уже к концу недели, если Ереван не отдаст под контроль Баку приграничные сёла.

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Telegram / Мария Захарова

Юрий Лысенко
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