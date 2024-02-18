Алиев назвал переговоры с Пашиняном полезными и конструктивными

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на Мюнхенской конференции была продуктивной и конструктивной. В ходе разговора с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид он подчеркнул, что благодаря беседе были достигнуты договорённости по нормализации отношений между странами.

"Достигнуты договорённости по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, делимитации границ и проведению переговоров по мирному договору, в этой связи согласовано проведение в скором времени встречи на уровне министров иностранных дел", — сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

Алиев отметил, что многие механизмы ОБСЕ устарели. Также президент Азербайджана призвал Шмид принять меры по ликвидации "недействующих структур", включая Минскую группу, Комитет планирования высокого уровня и должность личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Он также подчеркнул, что в условиях ограниченности финансовых ресурсов важно направлять средства организации на более значимые цели.