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18 февраля, 16:39

Алиев назвал переговоры с Пашиняном полезными и конструктивными

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на Мюнхенской конференции была продуктивной и конструктивной. В ходе разговора с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид он подчеркнул, что благодаря беседе были достигнуты договорённости по нормализации отношений между странами.

"Достигнуты договорённости по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, делимитации границ и проведению переговоров по мирному договору, в этой связи согласовано проведение в скором времени встречи на уровне министров иностранных дел", — сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

Алиев отметил, что многие механизмы ОБСЕ устарели. Также президент Азербайджана призвал Шмид принять меры по ликвидации "недействующих структур", включая Минскую группу, Комитет планирования высокого уровня и должность личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Он также подчеркнул, что в условиях ограниченности финансовых ресурсов важно направлять средства организации на более значимые цели.

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Ранее Life.ru сообщал, что президент Алиев встретился с Пашиняном на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности при посредничестве канцлера Германии Олафа Шольца, который стал инициатором встречи. Пресс-служба Правительства Армении сообщила, что темой для обсуждения на встрече стало урегулирование отношений между странами. Кроме того, политикам удалось прийти к договорённости о продолжении усилий по составлению договора о мире.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Александра Мышляева
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