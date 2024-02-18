Пашинян: Армения и Азербайджан привержены ранее достигнутым договорённостям

Одним из главных итогов субботней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стало подтверждение сторонами приверженности договорённостям, которые были достигнуты ранее, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На столе был важный вопрос. Подтверждают ли стороны ранее достигнутые договорённости, которые были достигнуты в Праге и Брюсселе. Если подвести итоги, то можно зафиксировать, что стороны остаются верными этим договорённостям", — сказал глава армянского кабмина на встрече с представителями армянской диаспоры в Германии.

Он добавил, что также была достигнута договорённость о встрече глав МИД двух стран, после чего их лидеры проведут ещё одну встречу комиссии по демаркации и делимитации границы между государствами.