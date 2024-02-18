Регион

Уведомления отключены

18 февраля, 18:46

Пашинян: Армения и Азербайджан привержены ранее достигнутым договорённостям

Одним из главных итогов субботней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стало подтверждение сторонами приверженности договорённостям, которые были достигнуты ранее, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На столе был важный вопрос. Подтверждают ли стороны ранее достигнутые договорённости, которые были достигнуты в Праге и Брюсселе. Если подвести итоги, то можно зафиксировать, что стороны остаются верными этим договорённостям", — сказал глава армянского кабмина на встрече с представителями армянской диаспоры в Германии.

Он добавил, что также была достигнута договорённость о встрече глав МИД двух стран, после чего их лидеры проведут ещё одну встречу комиссии по демаркации и делимитации границы между государствами.

В Баку заявили об "ощутимом прогрессе" в подготовке мирного договора с Ереваном
В Баку заявили об "ощутимом прогрессе" в подготовке мирного договора с Ереваном

Ранее Life.ru сообщал, что президент Алиев встретился с Пашиняном на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности при посредничестве канцлера Германии Олафа Шольца, который стал инициатором встречи. Пресс-служба Правительства Армении сообщила, что темой для обсуждения на встрече стало урегулирование отношений между странами. Кроме того, политикам удалось прийти к договорённости о продолжении усилий по составлению договора о мире. После этого Алиев заявил, что встреча была продуктивной и конструктивной.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Астахов

Александра Мышляева
  • Новости
  • Никол Пашинян
  • Ильхам Алиев
  • Азербайджан
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров