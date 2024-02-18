Пашинян: Армения и Азербайджан привержены ранее достигнутым договорённостям
Одним из главных итогов субботней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стало подтверждение сторонами приверженности договорённостям, которые были достигнуты ранее, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"На столе был важный вопрос. Подтверждают ли стороны ранее достигнутые договорённости, которые были достигнуты в Праге и Брюсселе. Если подвести итоги, то можно зафиксировать, что стороны остаются верными этим договорённостям", — сказал глава армянского кабмина на встрече с представителями армянской диаспоры в Германии.
Он добавил, что также была достигнута договорённость о встрече глав МИД двух стран, после чего их лидеры проведут ещё одну встречу комиссии по демаркации и делимитации границы между государствами.
Ранее Life.ru сообщал, что президент Алиев встретился с Пашиняном на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности при посредничестве канцлера Германии Олафа Шольца, который стал инициатором встречи. Пресс-служба Правительства Армении сообщила, что темой для обсуждения на встрече стало урегулирование отношений между странами. Кроме того, политикам удалось прийти к договорённости о продолжении усилий по составлению договора о мире. После этого Алиев заявил, что встреча была продуктивной и конструктивной.
ТАСС / Дмитрий Астахов