Пашинян хочет отдать Азербайджану два села, чтобы избежать начала войны "в конце недели"

Война между Арменией и Азербайджаном может начаться "в конце недели", если Ереван не согласится на компромиссы с Баку по вопросу населённых пунктов на рубеже двух стран. Об этом заявил армянский премьер-министр Пашинян на встрече с жителями приграничных сёл Тавушской области.

"Наша политика состоит в том, что мы не должны допустить начала войны. По этой причине мы решили, что нам следует пойти на уточнение границы на этих участках. И это мы делаем не только во имя Республики Армения, но и для села Воскепар, села Киранц, чтобы обеспечить безопасность этих сёл", — объяснил глава государства, которого цитирует Общественное телевидение Армении.

По его убеждению, конфликта не удастся избежать, если Ереван не согласится на корректировку своей границы и не пойдёт на компромисс с Баку по вопросу сёл, которые считаются анклавами — то есть территориями в составе Армении, населёнными азербайджанцами. Он уверен в необходимости передать под контроль Азербайджана сёла Воскепар и Киранц.

"Теперь мы можем уйти отсюда, пойдём и скажем Азербайджану, что нет, ничего не собираемся делать. Это значит, что в конце недели начнётся война", — сказал премьер-министр страны.