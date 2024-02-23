Премьер Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном пока невозможен

Мир между Ереваном и Баку пока "немыслим". Об этом заявил в интервью телеканалу France 24 премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Если Азербайджан считает Армению "западным Азербайджаном" и если к этому добавить недавние инциденты, то становится ясно, что это невозможно", — сказал политик.