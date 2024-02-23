Премьер Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном пока невозможен
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / POOL / Владимир Смирнов
Мир между Ереваном и Баку пока "немыслим". Об этом заявил в интервью телеканалу France 24 премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Если Азербайджан считает Армению "западным Азербайджаном" и если к этому добавить недавние инциденты, то становится ясно, что это невозможно", — сказал политик.
По его словам, недавняя атака Азербайджана и заявления Баку заставляют думать, что Армении следует опасаться нового нападения.
Напомним, Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле своих позиций у приграничного села Неркин Ханд в Сюникской области. Изначально сообщалось о двух убитых военных. Позже военное ведомство Армении информировало о четырёх погибших. В то же время Минобороны Азербайджана заявило, что это с территории Армении были обстреляны позиции сил республики, также азербайджанские пограничники заявили о проведении 13 февраля "операции возмездия".
Позже Life.ru сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности при посредничестве канцлера Германии Олафа Шольца. Темой обсуждения стало урегулирование отношений между странами. Политикам удалось прийти к договорённости о продолжении усилий по составлению договора о мире. После этого Алиев заявил, что встреча была продуктивной и конструктивной. По словам Пашиняна, одним из главных итогов стало подтверждение сторонами приверженности договорённостям, которые были достигнуты ранее.