В Баку сообщили об обстреле позиций армии Азербайджана на границе с Арменией, но Ереван всё опровергает
В Баку заявили об обстреле позиций армии Азербайджана на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило, что с территории Армении были обстреляны позиции сил республики на границе двух стран в районе Товузского района. Это произошло накануне вечером, указали в Баку.
"Подразделения Вооружённых сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района", — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Госпогранслужба Азербайджана ранее сообщила об обстреле ВС Армении позиций погранвойск республики на зангиланском направлении, в результате чего был ранен пограничник.
При этом в Ереване отметили, что заявления Баку о том, что армянская армия открыла огонь на северо-востоке пограничной зоны (Тавушская область), не соответствуют действительности.
Напомним, что ранее Минобороны Армении сообщило об обстреле азербайджанскими военными позиций на участке села Неркин Ханд Сюникской области. Населённый пункт находится на юге Армении, у восточной границы с Азербайджаном.
ТАСС / Сергей Савостьянов