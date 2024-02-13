В Баку сообщили об обстреле позиций армии Азербайджана на границе с Арменией, но Ереван всё опровергает

Минобороны Азербайджана заявило, что с территории Армении были обстреляны позиции сил республики на границе двух стран в районе Товузского района. Это произошло накануне вечером, указали в Баку.

"Подразделения Вооружённых сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района", — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Госпогранслужба Азербайджана ранее сообщила об обстреле ВС Армении позиций погранвойск республики на зангиланском направлении, в результате чего был ранен пограничник.

При этом в Ереване отметили, что заявления Баку о том, что армянская армия открыла огонь на северо-востоке пограничной зоны (Тавушская область), не соответствуют действительности.