В Армении заявили о гибели двух военных при обстреле со стороны Азербайджана

Двое армянских военных погибли в результате обстрела границы со стороны азербайджанских сил, сообщает Министерство обороны Армении. По информации ведомства, также есть раненые.

"В результате обстрела ВС Азербайджана в направлении Неркин Ханда с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые", — рассказали в оборонном ведомстве Армении.