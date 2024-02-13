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13 февраля, 04:35

В Армении заявили о гибели двух военных при обстреле со стороны Азербайджана

Двое армянских военных погибли в результате обстрела границы со стороны азербайджанских сил, сообщает Министерство обороны Армении. По информации ведомства, также есть раненые.

"В результате обстрела ВС Азербайджана в направлении Неркин Ханда с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые", — рассказали в оборонном ведомстве Армении.

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Напомним, что ранее Минобороны Армении сообщило об обстреле азербайджанскими военными позиций на участке села Неркин Ханд Сюникской области. Населённый пункт находится на юге Армениии, у восточной границы с Азербайджаном.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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