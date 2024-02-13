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13 февраля, 04:12

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле

МО Армении: Азербайджанские военные открыли огонь на границе, есть раненые

Азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на участке села Неркин Ханд Сюникской области. Как сообщили в Минобороны Армении, ранения получили несколько солдат.

"13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд, в результате чего, по предварительным данным, у армянской стороны есть раненые", — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Село Неркин Ханд находится на юге Армениии, у восточной границы с Азербайджаном.

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Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заподозрил Баку в подготовке к новой военной агрессии. Причём до этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не собирается враждовать с Ереваном. По его словам, Баку уже восстановил историческую справедливость. После этого Армения предложила Азербайджану заключить пакт о ненападении и соглашение о взаимном контроле над вооружениями, если процесс подписания мирного договора затянется.

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Shutterstock

Оксана Попова
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