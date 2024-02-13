Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле

Азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на участке села Неркин Ханд Сюникской области. Как сообщили в Минобороны Армении, ранения получили несколько солдат.

"13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд, в результате чего, по предварительным данным, у армянской стороны есть раненые", — сказано в заявлении оборонного ведомства.