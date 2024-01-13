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13 января, 17:44

Пашинян предложил Азербайджану заключить соглашение о контроле над вооружениями

Баку и Еревану следует заключить соглашение о контроле над вооружениями. Такое предложение озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его цитирует газета Aysor.

"Давайте подпишем соглашение о контроле над вооружениями, чтобы Армения и Азербайджан достигли конкретных соглашений, касающихся вооружений, и имели возможность контролировать выполнение договорённостей друг друга. Это, конечно, что-то новое", заявил армянский лидер.

Пашинян отметил, что ранее он предлагал азербайджанской стороне произвести зеркальный отвод обеих армий от линии границы, которая была определена Алма-Атинской декларацией 1991 года. По его мнению, это позволило бы нейтрализовать риск вооружённых столкновений. Однако в Баку эту инициативу не приняли, уточнил Пашинян. Кроме того, он предложил создать демилитаризованную зону на приграничных территориях, но Азербайджан отверг и эту идею.

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Ранее сегодня Пашинян заявил, что Армения никогда не брала на себя обязательств открыть Зангезурский коридор для связи основной части Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республики (эксклав страны). По его словам, все региональные коммуникации должны оставаться под юрисдикцией тех государств, по которым они проходят.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Юрий Лысенко
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