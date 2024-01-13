Пашинян предложил Азербайджану заключить соглашение о контроле над вооружениями

Баку и Еревану следует заключить соглашение о контроле над вооружениями. Такое предложение озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его цитирует газета Aysor.

"Давайте подпишем соглашение о контроле над вооружениями, чтобы Армения и Азербайджан достигли конкретных соглашений, касающихся вооружений, и имели возможность контролировать выполнение договорённостей друг друга. Это, конечно, что-то новое", — заявил армянский лидер.

Пашинян отметил, что ранее он предлагал азербайджанской стороне произвести зеркальный отвод обеих армий от линии границы, которая была определена Алма-Атинской декларацией 1991 года. По его мнению, это позволило бы нейтрализовать риск вооружённых столкновений. Однако в Баку эту инициативу не приняли, уточнил Пашинян. Кроме того, он предложил создать демилитаризованную зону на приграничных территориях, но Азербайджан отверг и эту идею.