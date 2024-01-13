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13 января, 16:06

Пашинян пообещал деньги тому, кто найдёт упоминание о Зангезурском коридоре в договоре с Баку

Пашинян заявил, что Армения не брала обязательств открыть Зангезурский коридор

Армения никогда не брала на себя обязательств открыть Зангезурский коридор для связи основной части Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республики (эксклав страны). Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он отметил, что все региональные коммуникации должны оставаться под юрисдикцией тех стран, по которым они проходят.

"В трёхстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года нигде не прописано, что мы должны открыть так называемый Зангезурский коридор. Если кто-то в данном документе найдёт такой пункт, то я обещаю денежное вознаграждение, но такого нет в этом документе", — заявил Пашинян.

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Ранее в Баку заявили об "ощутимом прогрессе" в подготовке мирного договора с Ереваном. Сегодня отношения двух стран переживают самые спокойные дни за последние 30 лет, заявил помощник президента Азербайджана.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александра Мышляева
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