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12 января, 09:59

МИД: Обвинения Армении в адрес российских миротворцев в Карабахе деструктивны

Обвинения политиков Армении в адрес находящихся в Карабахе российских миротворцев деструктивны, это попытки подтасовать факты и выйти сухими из воды, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и, самое главное, не соответствующими действительности", — сказала Захарова.

Она также отметила, что подобные заявления со стороны Армении являются попытками "подтасовать факты ради снятия с себя ответственности".

Спикер парламента Армении заявил, что в стране нет антироссийских настроений
Спикер парламента Армении заявил, что в стране нет антироссийских настроений

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения и Азербайджан продвигаются в сторону заключения мирного договора. По его словам, Россия видит эти шаги и поддерживает стремление двух государств, ведь это принесёт только пользу и стабильность.

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ТАСС / Александр Рюмин

Александра Мышляева
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