МИД: Обвинения Армении в адрес российских миротворцев в Карабахе деструктивны

Обвинения политиков Армении в адрес находящихся в Карабахе российских миротворцев деструктивны, это попытки подтасовать факты и выйти сухими из воды, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и, самое главное, не соответствующими действительности", — сказала Захарова.

Она также отметила, что подобные заявления со стороны Армении являются попытками "подтасовать факты ради снятия с себя ответственности".