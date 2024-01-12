МИД: Обвинения Армении в адрес российских миротворцев в Карабахе деструктивны
Обвинения политиков Армении в адрес находящихся в Карабахе российских миротворцев деструктивны, это попытки подтасовать факты и выйти сухими из воды, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и, самое главное, не соответствующими действительности", — сказала Захарова.
Она также отметила, что подобные заявления со стороны Армении являются попытками "подтасовать факты ради снятия с себя ответственности".
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения и Азербайджан продвигаются в сторону заключения мирного договора. По его словам, Россия видит эти шаги и поддерживает стремление двух государств, ведь это принесёт только пользу и стабильность.
ТАСС / Александр Рюмин